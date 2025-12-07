توتنام يفقد أودوجي في الأبطال

يواجه فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، أزمة إصابات مفاجئة قبل مواجهته الحاسمة ضد سلافيا براغ التشيكي، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدفين دون رد على برينتفورد في الدوري «البريميرليج».

وأعلن توماس فرانك، مدرب توتنام، غياب ديستيني أودوجي، مُدافع الفريق، الذي تغيّب أيضًا عن مباراة برينتفورد، بسبب إصابة في الأنسجة الرخوة تعرض لها في مواجهة نيوكاسل يونايتد، مشيرًا إلى أن ابتعاده عن الملاعب لن يكون طويلًا.

وأثيرت شكوك حول مصير راندال كولو مواني، المهاجم المعار من باريس سان جيرمان، الذي اضطر لمغادرة مباراة برينتفورد مبكرًا وشوهد وهو يعرج أثناء مغادرته الملعب.

وتأتي هذه الإصابات لتضاف إلى قائمة طويلة من الغيابات التي يعاني منها توتنام، على رأسها النجوم الغائبون على المدى الطويل مثل جيمس ماديسون، وديان كولوسيفسكي، ودومينيك سولانكي.

كما سيغيب ماتيس تيل لعدم إدراجه في قائمة الفريق المشاركة في دوري الأبطال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، حقق توتنام فوزه الأول على أرضه في الدوري الممتاز منذ أغسطس الماضي، بعدما برز تشافي سيمونز، الوافد الجديد، في المباراة التي وصفها فرانك بأنها المعيار الذي يجب على الفريق البناء عليه للمضي قدمًا.