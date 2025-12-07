كالياري ينتصر ويُعطل روما عن سباق الصدارة

حقق فريق كالياري الإيطالي الأول لكرة القدم فوزًا في الدقائق الأخيرة على ضيفه روما 0ـ1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري «سيري أ».

وجمّدت الهزيمة رصيد روما عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف نابولي، صاحب المركز الثالث، الذي يلتقي مع يوفنتوس، مساء الأحد.

كما يبتعد روما بفارق نقطة خلف ميلان، الذي يلعب مع تورينو، الإثنين، فيما يتصدر إنتر الترتيب برصيد 30 نقطة.

على الجانب الآخر، رفع كالياري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وأكمل روما المباراة بعشر لاعبين بعد طرد زكي سيليك، مدافع الفريق، في الدقيقة 52 من عمر المباراة، واستغل كالياري النقص العددي في صفوف منافسه ليسجل الهدف الوحيد عن طريق جيانلوكا جايتانو في الدقيقة 82.