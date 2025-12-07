في صراع البقاء.. وست هام يصطدم بعودة برايتون

فرّط فريق وست هام يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم بنقطتين ثمينتين في صراعه من أجل تجنب الهبوط للمرة الأولى منذ 2010، واكتفى بالتعادل مع مضيفه برايتون 1ـ1، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من دوري «البريميرليج».

واعتقد الفريق اللندني أنه في طريقه لتحقيق فوزه الأول في آخر أربع مراحل، والرابع للموسم حين تقدم على مضيفه في الدقيقة 73 بهدف لجاريد بوين إثر هجمة مرتدة، وتمريرة من كالوم ويلسون، لكن برايتون خطف التعادل وتجنب الهزيمة الخامسة للموسم، بعد هدف الفرنسي جورجينيو روتر في الرمق الأخير من ركلة ركنية «1+90».

وبذلك، بقى وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان، فيما رفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف كريستال بالاس الذي يلعب مساء الأحد مع مضيفه فولهام.