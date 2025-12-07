الوحدة يفقد العويشير في تجريبية الرجاء

تأكد غياب عبد الله العويشير، حارس مرمى فريق الوحدة الأول لكرة القدم، عن المواجهة التجريبية أمام الرجاء المغربي، الإثنين، بداعي الإصابة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن العويشير يحتاج إلى راحة لمدة سبعة أيام إضافية بعد إصابته بكدمة قوية في الظهر في التدريب الأخير قبل مواجهة الرائد الأسبوع الماضي، ضمن الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وهي الحصة التدريبية ذاتها التي شهدت إصابة الحارس الآخر عبد الرحمن الشمري بالتواء في مفصل الكاحل.

وفي ظل افتقاد الفريق الوحدوي جهود الثنائي العويشير والشمري، رجحت المصادر عينها اعتماد الجهاز الفني على أحمد الرشيدي.

ويستضيف الوحدة نظيره الرجاء المغربي على ملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في مقر النادي ضمن استعداداته للقاء الأنوار، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ11 من الدوري.

ويحتل «الفرسان» المركز الـ16 في الترتيب برصيد 6 نقاط بعد مرور عشرة جولات من الدوري.

من جهة أخرى، طبعت إدارة الوحدة 1600 تذكرة بسعر رمزي للجماهير من أجل دعم اللاعبين أمام الرجاء، كما وجهت الدعوة لنجوم الفريق السابقين من أجل حضور المباراة.