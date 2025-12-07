العلا ووايلد يتوّجان بلقب البادل

اختُتمت منافسات نهائيات دوري البنك السعودي الفرنسي BSF للبادل 2025، السبت، بعد منافساتٍ مثيرةٍ، استمرت ستة أيامٍ بمشاركة 26 فريقًا من مختلف الأندية والمنشآت الرياضية بواقع 16 للرجال وعشرةٍ للسيدات.

وأسفرت منافسات السيدات عن تتويج نادي العلا بالمركز الأول، وحلَّ بادل أب ثانيًا، وبادل رش في المركز الثالث.

وفي فئة الرجال، حقق وايلد بادل المركز الأول، وجاء بادل أب في المركز الثاني، ونادي العلا ثالثًا.

وبلغ إجمالي الجوائز المالية المقدَّمة في البطولة مليون ريال سعودي، وشهدت الفعاليات تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للبطولة، في مقدمتهم البنك السعودي الفرنسي BSF، الراعي الرئيس، وشركة ذيب لتأجير السيارات، وطيران ناس، تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم الرياضة، وتطوير لعبة البادل.

وقدَّمت شركة ذيب جائزةً خاصَّةً عبارة عن سيارةٍ للجماهير، ما أضفى مزيدًا من الحماس في ختام المنافسات.