بعد «الأمم الإفريقية».. اجتماع يحسم مصير صلاح

يحسم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، مستقبله مع النادي في اجتماع مصيري مع إدارة الـ «ريدز» عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقبلة، حسبما أكده لـ «الرياضية» مصدرٌ مقرَّبٌ من النجم المصري.

وأوضح المصدر ذاته، أن صلاح في حال قرَّر الرحيل عن النادي الإنجليزي، سيكون دوري روشن السعودي وجهته الأقرب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتترقَّب الأوساط الرياضية قرار اللاعب، خاصَّةً بعد تصاعد الجدل إثر تصريحاته التي أدلى بها، السبت، عقب تعادل ليفربول 3ـ3 مع ليدز يونايتد ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز.

وذكر الدولي المصري، الذي يمتدُّ عقده حتى 2027، أنه يشعر بأنه «خُذل» من طرف النادي بعد جلوسه على دكة البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة، ملمِّحًا إلى أن مواجهة برايتون، الأسبوع المقبل، قد تكون الأخيرة له قبل الرحيل في «الميركاتو» الشتوي.

ويعيش صلاح وليفربول فترةً صعبةً، إذ حقق الفريق فوزًا واحدًا فقط في آخر ست مباريات بمختلف المسابقات، ليتراجع إلى المركز الثامن في الدوري بفارق عشر نقاط عن المتصدر أرسنال.

كذلك لم يشارك صلاح في الجولات الثلاث الماضية إلا بديلًا، ولشوط واحد فقط أمام سندرلاند في المباراة قبل الأخيرة.

وخلال الموسم الجاري، خاض النجم المصري 19 مباراةً في مختلف البطولات، سجل فيها خمسة أهدافٍ، وقدَّم ثلاث تمريرات حاسمة، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.