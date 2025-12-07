التضامن بطل دوري الشمالية والجوف

توّج فريق التضامن الأول لكرة القدم بمحافظة رفحاء، الأحد، بلقب بطولة منطقتي الحدود الشمالية والجوف للموسم الرياضي 2025-2026، بعد تعادله مع نظيره القريات 2-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي القريات.

وسَلّمَ مريح المريح، مدير فرع وزارة الرياضة بالجوف، كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبي فريق التضامن.

وجاء تتويج التضامن عقب تصدّره جدول ترتيب دوري المنطقتين برصيد 13 نقطة.

وحل فريق الانطلاق من قارا وصيفًا بالمركز الثاني بعد تعادله أمام طبرجل 1-1.