كريستال بالاس يقفز إلى الرابع

استفاد فريق كريستال بالاس الأول لكرة القدم، على أكمل وجهٍ، من تعثر جاره تشيلسي، وأزاحه عن المركز الرابع بفوزه على ضيفه وجاره اللندني الآخر فولهام 2ـ1، الأحد، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل بالاس اللقاء وهو في المركز السادس بفارق نقطتين عن تشيلسي، الذي تعثر السبت بتعادله السلبي مع مضيفه بورنموث، لكنْ بفوزه السابع في الموسم، تقدَّم إلى المركز الرابع على حساب فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

وبدا بالاس وكأنه سيكتفي بدوره بالتعادل مع مضيفه فولهام بعد أن دخل الفريقان الثواني الأخيرة وهما على المسافة ذاتها بهدفٍ لكلٍّ منهما، سُجلا في الشوط الأول، إذ افتتح الضيوف التسجيل عبر إدي نكيتياه بتمريرةٍ من آدم وارتون عند الدقيقة 20، وردَّ صاحب الأرض بواسطة هاري ويلسون بتمريرةٍ من المكسيكي راؤول خيمينيز «38»، لكنَّ مارك جويهي، القائد وقلب الدفاع، خطف الفوز عند الدقيقة 87 بكرةٍ رأسيةٍ بعد أن وصلته الكرة من الإسباني يريمي بينو إثر ركلةٍ ركنيةٍ، ملحقًا بفولهام الهزيمة الثامنة في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطةً.