الطويان لـ «الرياضية»: ختام «الكيك بوكسينج» مميز بمشاركة 1400 لاعب

عدَّ أحمد الطويان، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، حضور الجماهير بطولة السعودية الكبرى للملاكمة والركل الختامية مميَّزًا، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالرياضات القتالية يتنامى يومًا بعد آخر في مختلف مناطق السعودية، ما يدفع الاتحاد إلى مواصلة التطوير، وتحسين برامجه، ودعم المنتسبين للعبة.

وأوضح لـ «الرياضية» الطويان، أن البطولة الحالية تُعدُّ تتويجًا لجهود موسمٍ كاملٍ، شهد تنظيم بطولات المناطق، إذ جمعت النزالات أبطال المنافسات التي نُظِّمت في مناطق السعودية كافة.

وقال: «كرَّمنا أبطالنا البارالمبيين الذين حققوا أربع ميدالياتٍ ذهبية وبرونزية في بطولة العالم، وهي أهم بطولات الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج».

وكشف رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل عن تسجيل أكثر من 1400 لاعبٍ ولاعبةٍ خلال الموسم، بينهم 700 تم قيدهم في عامٍ واحدٍ فقط، مشيرًا إلى أن 15 مبادرةً استراتيجيةً، بدأ الاتحاد في تنفيذها، وظهرت نتائجها على أرض الواقع.

وأكد الطويان، أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به الاتحادات الرياضية، لا سيما اتحاد الملاكمة والركل، من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مضيفًا: «دعمهم واهتمامهم كبيرٌ، ولا عذر لنا في ألَّا نقدم الأفضل دائمًا لممارسي رياضة الكيك بوكسينج في السعودية».