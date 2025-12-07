حبس وتغريم مساعدة هالة صدقي

قضت جنح المحكمة الاقتصادية بحبس مساعدة الممثلة المصرية هالة صدقي لمدة شهر ودفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه.

وقال لـ«الرياضية» شريف حافظ محامي الفنانة هاله صدقي: «الحكم جاء بعد ثبوت تورط المتهمة في اتهامات تضمنت السب والقذف والتشهير خلال جلسات مطولة تناولت طبيعة الخلافات بين الفنانة والمساعدة وما ارتبط بها من بلاغات متبادلة».

وتعود القضية عندما تقدمت مساعدة هالة صدقي باتهامات ضدها بالنصب وخيانة الأمانة، متعلقة بمبلغ 150 ألف ريال من برنامج تلفزيوني.

وأُحيلت القضية إلى جهات التحقيق المختصة بمدينة الشيخ زايد، التي أحالتها إلى محكمة جنح العمرانية التي قررت بدورها بعدم اختصاصها بالنظر في البلاغ، وإحالته إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، التي قررت إحالة أوراق القضية إلى دائرة أخرى لاستكمال النظر في الاتهامات المتبادلة.