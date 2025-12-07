سروجي يتوج بلقب تنس آسيا

تُوِّج أحمد سروجي، لاعب المنتخب السعودي للناشئين، بلقب البطولة الآسيوية تحت 14 عامًا للتنس الأرضي بعد أن حسم ذهبية منافسات الفردي والزوجي في البطولة التي استضافتها الرياض.

وشهدت منشآت أكاديمية NET في الرياض تتويج سروجي بلقب منافسات الفردي بعد فوزه في المباراة النهائية على أنس الزهراني، زميله في المنتخب، الذي حلَّ وصيفًا بالمنصة في أداءٍ مشرِّفٍ أيضًا، ما يعني حصد السعودية المركزين الأول والثاني في هذه الفئة.

ولم يكتفِ سروجي بهذا الإنجاز، بل وعاد أيضًا ليحقق اللقب المزدوج، إذ تُوِّج بلقب منافسات الزوجي برفقة إلياس الغافلي، زميله في المنتخب، ليكتبا اسمهما معًا في سجلات البطولة، ويؤكدا تفوقًا سعوديًّا جماعيًّا في المنافسة الآسيوية.