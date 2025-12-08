الفويز ينتزع ذهبية آسيا

تُوِّج فواز الفويز، لاعب المنتخب السعودي ونادي ذوي الإعاقة في القصيم، بالميدالية الذهبية، محققًا المركز الأول في بطولة آسيا 2025 التي تستضيفها مدينة ناخون راتشاسيما التايلاندية.

وقدَّم الفويز أداءً استثنائيًّا خلال منافسات البطولة، وتفوق على منافسيه الآسيويين في فئته، ليعتلي منصة التتويج، ويضيف إنجازًا ذهبيًّا جديدًا إلى سجله، وإلى رصيد الرياضة البارالمبية السعودية.

من جهته، هنَّأ الدكتور إبراهيم الضبيب، رئيس مجلس الإدارة، البطل الفويز على الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن الفوز ثمرة الجهد والتدريب المستمر، والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، ووزارة الرياضة، ودعم أمير منطقة القصيم، وجاء بروح اللاعب العالية، والعزيمة التي تجسِّد قيم الرياضة السعودية الأصيلة.