«وزارة الداخلية» تحتضن لقاء مؤتمر أبشر 2025 التعريفي

عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر أبشر 2025 لقاءً تعريفيًا شاملًا بأعمال المؤتمر، في قبة وزارة الداخلية، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية الشريكة والشركات العالمية والمحلية المشاركة.

وأوضحت اللجنة المنظمة في اللقاء أن مؤتمر أبشر 2025 الذي يحظى برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يتميز بالشمولية، ويركز على تعزيز التطور التقني الذي تعيشه السعودية، ويستعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال، ويجعل من أبرز مستهدفاته نشر المعرفة التقنية، وتوسيع التأثير الإيجابي ليشمل جميع المناطق السعودية، إلى جانب أنه يضم مبادرة نوعية معرفية وعلمية تتمثل في مبادرة أبشر طويق، وهاكاثون هو الأضخم من نوعه، بالإضافة إلى جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب التي ستنطلق في 18 ديسمبر الجاري، ويشارك فيها عدد من الشركات والمعاهد التقنية الكبرى يتجاوز عددها 20 شريكًا محليًا وعالميًا، ومن أبرزها: «NVIDIA»،«Meta»،«GoogleCloud» و«Huawei».

وأوضح المهندس ثامر بن محمد الحربي نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن مؤتمر أبشر 2025 الذي يعد الأول من نوعه بشموليته، يأتي كحدثٍ وطني تنظمه وزارة الداخلية، بشراكة مع أكاديمية طويق، ويمثّل عملًا مشتركًا يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومع التطلعات لمستقبلٍ تقني تكون فيه بلادنا رائدة في كل الابتكارات العلمية والتقنية، وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد برعاية شركة عِلم، يضم أكثر من 60 جلسة حوارية وكلمة رئيسية، إضافة إلى 80 ورشة عمل مصاحبة، ويشمل أكثر من 10 مناطق تفاعلية، مبينًا أن عدد المسجلين بلغ فيه حتى تاريخه بلغ نحو 20 ألف شخص.

من جانبه، أوضح عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر أبشر، أن مبادرة أبشر طويق انطلقت في 16 مدينة لتمكين +100,000 مستفيد ومستفيدة في جميع مناطق السعودية، عبر 7 مسارات تقنية، تجاوزت 1,200 ساعة تعليميّة، وأكبر هاكاثون في الحلول الحكومية الرقمية، بمشاركة أكثر من 3,000 مشارك ومشاركة، يتنافسون في مسارات نوعية تشمل: الذكاء الاصطناعي، والهوية الرقمية، وإنترنت الأشياء، وابتكار خدمات أبشر، بجوائز تصل إلى مليون ريال سعودي، وأكثر من 250 برنامجًا احترافيًا.

وألقى ماجد الشهري المتحدث الرسمي لهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، كلمة الهيئة التي تحدّث فيها عن دور سدايا في دعم التحول الرقمي في السعودية، ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع وزارة الداخلية، في تمكين التقنيات الناشئة من خلال الحلول الرقمية الوطنيّة التي تبرز في مؤتمر أبشر، وتمكين القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات عبر مبادرة أبشر طويق، في برامج احترافية مقدّمة من كبرى الجهات العالمية.

وجاءت كلمة هيئة الحكومة الرقمية، بحديث لعبدالوهاب البداح مدير عام الإعلام في الهيئة، حول ترسيخ مفهوم الرقمنة، وتعزيز التكامل في تبنّي الحلول الرقميّة الوطنيّة، وتقديم خدمات محورها المواطن والمقيم، ويأتي مؤتمر أبشر تأكيدًا لريادة المملكة عالميًا في مجال الرقمنة.

وتطرّق مدير عام ريادة الأعمال في البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) خالد المطوع، عن دعم البرنامج لمؤتمر أبشر، من خلال تمكين الاقتصاد الرقمي، وتبنّي الحلول والابتكارات الرقميّة الناشئة، إضافة إلى هاكاثون "أبشر طويق" الذي يسهم في بناء حلول رقمية فاعلة عبر العديد من المسارات.

وحظي اللقاء بمشاركة نخبة من الشركاء المحليين والعالميين، الذين يسهمون في دعم مساراته التقنية، وتمكين المواهب الوطنية، في مقدمتهم شركتا (OffSec) و(Holberton)، ضمن شراكات نوعية تعكس الثقة العالمية بمنظومة التحول الرقمي في السعودية؛ وفي هذا السياق، ذكر السيد مات كينتسين الرئيس التنفيذي للإيرادات في (OffSec)،: "نفخر بشراكتنا وإسهامنا في مؤتمر أبشر 2025، الحدث الذي يجمع قادة الأمن والتقنية والخدمات الحكومية لبناء مستقبلٍ تقنيٍ آمن، كما نسعد بشراكتنا مع أكاديمية طويق، وإطلاق أول تعاون إستراتيجي في الشرق الأوسط للشهادات الاحترافية ضمن برامج الأكاديمية، متطلعين لنجاح هذه الشراكة النوعية".

وأكد فلوريان بوخر الرئيس التنفيذي لـ(Holberton)، قائلًا: "سعداء بكوننا ضمن شركاء هذا الحدث الذي يُعد الأول من نوعه في التقنية للقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية، ونؤكد في (Holberton) إيماننا بدعم وصقل مهارات الشباب السعودي في البرمجة والقطاع التقني، ومساعدتهم في بناء حلول مبتكرة ومنصات ذكية باستخدام أحدث التقنيات العالمية".

وشهد اللقاء عرضًا مرئيًا استُعرض خلاله أبرز الأرقام، والأنشطة، والمسارات التقنية، والفعاليات المصاحبة للمؤتمر، واختُتم بفقرة للأسئلة والاستفسارات، كما شهد مداخلات لعدد من منسوبي الشركاء المحليين والعالميين.

يُذكر أن فعاليات مؤتمر "أبشر" 2025 المصاحبة، انطلقت منذ وقتٍ مبكر في 30 نوفمبر الماضي، وفي مقدمتها مبادرة "أبشر طويق"، إلى جانب انطلاق أكبر هاكاثون في الحلول الحكومية الرقمية بجوائز تصل إلى مليون ريال سعودي، وعددٍ من المسارات التقنية النوعية التي تؤكد تبنّي وزارة الداخلية للحلول الرقمية المبتكرة، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.