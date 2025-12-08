نابولي يتصدر بثنائية يوفنتوس

كرَّس فريق نابولي الأول لكرة القدم «حامل اللقب» تفوقه على يوفنتوس في معقله بالفوز عليه 2-1 بفضل ثنائية للدنماركي راسموس هويلوند، الأحد، ضمن الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي، ليتصدر مجددًا ووحيدًا بانتظار نتيجة ميلان الإثنين.

وبفوزه الرابع تواليًا والعاشر للموسم، تصدر نابولي بفارق نقطة أمام إنتر، الفائز السبت على كومو 4-0، بانتظار نتيجة ميلان الذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط قبل مباراته الإثنين مع تورينو.

في المقابل، وبعد استفاقة دامت لثلاث مباريات متتالية، بينها فوز خارج الديار على بودو غليمت النروجي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، انتكس يوفنتوس مجددًا وتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع بعد تلقيه الهزيمة الثالثة.

ويواصل نابولي انتصاراته رغم افتقاده للعديد من لاعبيه المؤثرين، آخرهم لاعب الوسط السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا الذي انضم إلى البلجيكيين كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو والكاميروني أندري-فرانك زامبو أنغيسا.

وافتقد يوفنتوس بدوره لمهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي يغيب حتى مارس المقبل بسبب الإصابة، بينما يحتاج قلب الدفاع فيديريكو جاتي إلى جراحة في الركبة بعد إصابته خلال الفوز على أودينيزي 2-0 في الكأس الثلاثاء.

وتواصلت عقدة يوفنتوس في معقل نابولي حيث مني بهزيمته الثامنة تواليًا بين جماهير الفريق الجنوبي الذي كان يواجه لوتشانو سباليتي، المدرب الذي قاده في 2023 إلى لقبه الأول في الدوري منذ 1990.