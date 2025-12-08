سانتوس ونيمار يفلتان من الهبوط

انتزع فريق سانتوس الأول لكرة القدم الذي تخرّج منه نيمار جونيور، وعاد إليه نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق هذا العام، البقاء في دوري الدرجة الأولى بفوزه على كروزيرو 3-0 الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وبعدما تواجد مرات عدة في منطقة الهبوط هذا الموسم، خطا نادي ولاية ساو باولو خطوة كبيرة نحو البقاء في وقت سابق من الأسبوع بفضل ثلاثية سجّلها نيمار أمام جوفينتود 3-0.

ورغم معاناته من آلام في غضروف الركبة اليسرى، خاض نيمار «33 عامًا» المباراة كاملة ضد كروزيرو الأحد، من دون أن يسجّل أي هدف هذه المرة.

وكان المهاجم الدولي قد تعرّض لإصابة في الفخذ الأيمن منتصف سبتمبر، قبل أن يعود إلى الملاعب مطلع تنوفمبر.

وقال نيمار بعد اللقاء: «سانتوس يستحق أفضل بكثير، يستحق أن يكون دائمًا في القمة»، مضيفًا: «كانت أسابيع صعبة. معنوياتي كانت في أدنى مستوياتها. أشكر من ساندني وساعدني على النهوض»، مؤكّدًا أنه سيخضع لعملية جراحية في ركبته المصابة.

وتابع: «سأرتاح الآن، وبعدها سنجري هذه العملية في الركبة»، من دون أن يوضح مستقبله، إذ ينتهي عقده مع سانتوس في أواخر يناير.