بـ9 لاعبين.. ريال مدريد يسقط أمام سيلتا فيجو

سقط فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة مفاجئة أمام سيلتا فيجو بنتيجة 0-2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

سجل فيليوت سفيدبرج البديل الذي شارك في الشوط الثاني، هدفي الضيوف في الدقيقتين 54 و93.

ودفع الريال ثمنًا غاليًا للنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبيه فران جارسيا وألفارو كاريراس في الدقيقتين 64 و95.

واصل الفريق المدريدي نتائجه المتواضعة في آخر خمس جولات، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني.

وزاد الفارق بين ريال مدريد وغريمه المتصدر برشلونة إلى أربع نقاط، وذلك قبل خوض اختبار صعب على ملعبه أمام مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

أما سيلتا فيجو واصل نتائجه المميزة خارج ملعبه بأربعة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة في 7 مباريات، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى واصل فريق إسبانيول سلسلة انتصاراته بفوز صعب على ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 1-0 أحرزه روبرتو فرنانديز هدف إسبانيول عند الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وأكمل الفريقان اللقاء بنقص عددي بعد طرد أوناي لوبيز لاعب فاييكانو، وتايرس دولان لاعب إسبانيول

وحقق إسبانيول فوزه الثالث تواليًا ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، ويقترب من المربع الذهبي، حيث تفصله أربع نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد، رابع الترتيب، الذي خاض 16مباراة بزيادة مباراة عن إسبانيول.

أما فاييكانو فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر، وبقى عاجزًا عن الفوز في آخر خمس جولات.