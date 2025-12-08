«NBA».. دونتشيتش يقود ليكرز إلى الفوز

قدّم السلوفيني لوكا دونتشيتش، لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي الأول لكرة السلة، ليلة كبيرة، بعدما أحرز «تريبل دابل»، في اللحظات الحاسمة، ليقود زملاءه إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 112-108، ضمن منافسات دوري «NBA» للمحترفين الإثنين.

وشارك دونتشيتش في اللقاء بعد غيابه لمباراتين، بسبب عودته إلى سلوفينيا بعدما رُزق مولودته الثانية، وسجل 31 نقطة، مع 15 متابعة، و11 تمريرة حاسمة.

وأحرز ليبرون جيمس، نجم ليكرز المُلقب بـ«الملك» الذي سيبلغ 41 عامًا نهاية هذا العام، 12 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير، من بينها ثلاثية في اللحظات الحاسمة أسهمت في فوز فريقه بعدما وصل إلى التعادل 105-105.

وأضاف دونتشيتش رميتين حرتين ثم خطف جيمس الكرة قبل ثلاث ثوان من النهاية ليؤمن الفوز.

وأوضح جيمس بعد نهاية المباراة الذي غاب عن أول 14 مباراة في موسمه الـ23 القياسي، بسبب إصابة في عرق النسا، أنه شعر بالنشاط في ليلة كان يعلم فيها أن دونتشيتش متعب من السفر، وزميله الآخر أوستن ريفز منهك بعد تحمّله العبء الهجومي في غياب السلوفيني، مضيفًا :«شعرت بأنني بحالة ممتازة، كانت لدي الفرصة ببعض الحيوية لأفرض نفسي هجوميًا قليلًا».

في المقابل، كان تايريز ماكسي أفضل مسجلي سيكسرز بـ28 نقطة، فيما اكتفى جويل إمبيد بـ16 نقطة فقط بعد أن سجل 4 من أصل 21 محاولة.

وفي المباراة الأخرى، واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، انتصاراته وحقق فوزه الخامس عشر تواليًا على يوتا جاز بنتيجة كبيرة 131-101، على الرغم من غياب النجم الكندي شاي جلجيوس ألكسندر، بسبب التهاب في مرفقه.

وسجل جايلن وليامس وتشيت هولمجرين 25 نقطة لكل منهما، وتقدّم ثاندر بفارق وصل إلى 42 نقطة حتى تحقيق الفوز.