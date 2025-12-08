أمام رينارد.. السكتيوي يحلم بذكرى 17 عاما

يعرف الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منافسه المغرب جيدًا، قبل مباراتهما الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب الجارية في قطر.

وتجمع المباراة بين رينارد ولاعب سابق سجّل في شباكه قبل 17 عامًا، والآن يقف أمامه مدربًا منافسًا في لقاء يحدد مصير «أسود الأطلس» في البطولة.

وقاد رينارد «أسود الأطلس» لأكثر من ثلاثة أعوام «من فبراير 2016 حتى يوليو 2019»، حقق خلالها نتائج لافتة أبرزها التأهل المباشر إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وأشرف المدرب الفرنسي خلال تلك الفترة على 45 مباراة رسمية، فاز في 25 منها، تعادل في 9، وخسر 11، وسجل لاعبوه 63 هدفًا مقابل 29 هدفًا في شباكه.

قبل المغرب، كان رينارد قد واجه «الأسود» فعليًا عندما كان مدربًا لمنتخب زامبيا في فترتين «2008-2010 و2011-2013»، لكنه لم يذق طعم الفوز عليهم أبدًا، إذ خسر «0-3» في تجريبية 2008 وتعادل سلبًا في أخرى لاحقة.

وفي مواجهة الإثنين، ستحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ يقود المنتخب المغربي، المدرب طارق السكتيوي، الذي سجّل أحد أهداف تلك التجريبية عام 2008 حين كان لاعبًا مع «أسود الأطلس» ويحلم حاليًا بزيارة لاعبيه شباك كتيبة رينارد.

السكتيوي الذي لعب دوليًا من 2001 إلى 2008، تحول بعد اعتزاله إلى التدريب، وقاد أندية مثل نهضة بركان والمغرب الفاسي، ثم المنتخب الأولمبي، قبل أن يتولى المنتخب المغربي الثاني عام 2024.