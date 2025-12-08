نيمار يخضع إلى الجراحة بعد الإنقاذ

يخضع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق سانتوس الأول لكرة القدم، إلى جراحة في ركبته، بعد مساعدته زملائه في تفادي الهبوط من الدوري الممتاز، والفوز بثلاثية نظيفة أمام كروزيرو، ما يزيد الشكوك حول فرص مشاركته في مونديال العالم المقبل.

وقال نيمار الذي شارك في 20 مباراة من 38 لقاءٌ بالدوري: «حضرت من أجل ذلك، لمحاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة، كانت هذه الأسابيع صعبة بالنسبة لي، أشكر أولئك الذين كانوا معي لرفع معنوياتي، لولاهم لما لعبت هذه المباريات بسبب هذه الإصابات ومشكلة الركبة، أحتاج للراحة ثم سأخضع لجراحة في الركبة».

وعاد النجم البرازيلي صاحب الـ33 عامًا، إلى نادي طفولته سانتوس، يناير الماضي، بعد فترة مع الهلال السعودي، وكان له تأثير حاسم في بقاء فريقه في دوري الأضواء، بعدما سجل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات.

ولم يكشف لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق أي تفاصيل عن الجراحة أو الجدول الزمني المتوقع لتعافيه.

وأبعدت سلسلة الإصابات نيمار عن تمثيّل المنتخب البرازيلي مدة عامين.

وفي أكتوبر الماضي، أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل أن المهاجم يجب أن يستعيد كامل لياقته البدنية إذا أراد استدعاءه للفريق المشارك في كأس العالم في الفترة من 11 يونيو، حتى 19 يوليو 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.