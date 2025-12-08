روني يهاجم صلاح ويطالب بإبعاده

«محمد صلاح يدمر إرثه مع ليفربول»، هكذا علّق واين روني المهاجم الدولي لفريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم السابق على تصريح ناري هاجم فيه النجم المصري مدربه الهولندي أرنه سلوت.

وقال صلاح «33 عامًا» السبت «أشعر بأنه تمت التضحية بي»، وأنه لم يعد تربطه أي علاقة بسلوت بعدما جلس على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليًا في التعادل أمام ليدز 3-3، ولم يُشرك حتى بديلًا في المرحلة الخامسة عشرة.

ويستعد صلاح مع صافرة نهاية مباراة برايتون على أرض أبطال الدوري الأسبوع المقبل، للرحيل بهدف المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ملمّحا إلى أن تلك قد تكون آخر مباراة له بقميص «الريدز» إذا شارك.

رأى روني أن سلوت يجب أن يثبت أنه صاحب القرار في ملعب «أنفيلد» من خلال استبعاد صلاح عن مواجهة إنتر الإيطالي الثلاثاء في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وقال روني في أحدث حلقات البودكاست الذي يقدمه على شبكة «بي بي سي» الإثنين: «على أرنه سلوت أن يفرض سلطته وعدم إشراكه والقول له: لن تسافر مع الفريق، ما قلته غير مقبول.. اذهب إلى كأس الأمم الإفريقية ودع الأمور تهدأ.. لو كنت مكانه، لن يكون هناك أي فرصة لوجوده في الفريق».

وأضاف روني «صلاح يدمّر إرثه مع ليفربول.. سيكون أمرًا محزنًا أن يضيّع كل ذلك.. لقد تعامل مع الأمر بطريقة خاطئة».

ويُعد صلاح ثالث أفضل هدّاف في تاريخ ليفربول برصيد 250 هدفا في 420 مباراة مع النادي.

بدا صلاح الذي اكتفى بأربعة أهداف فقط في 13 مباراة في الدوري بعيدًا عن مستواه السابق خلال معاناة «الريدز» هذا الموسم حيث يحتل المركز التاسع في «البريميرليج».

وقال صلاح بعد مباراة ليدز للصحافيين «قلت مرارًا من قبل إنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة.. يبدو أن النادي ضحّى بي.. هذا ما أشعر به.. أعتقد أن الأمر واضح جدًا أن هناك من أراد أن أتحمّل كل اللوم».