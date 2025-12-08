الريال يفقد ميليتاو 3 أشهر

يغيب البرازيلي إيدر ميليتاو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لأشهر عدة، جراء تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى في الخسارة أمام سيلتا فيجو 0ـ2، الأحد، وفقًا لما أفاد الإثنين النادي الملكي.

وأعلن ريال، في بيان صحافي، أنَّ قلب الدفاع البالغ 27 عامًا الذي استُبدل في الدقيقة 21 بالألماني أنتونيو روديجر وهو يمسك بفخذه اليسرى، يعاني من تمزق في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى.

وتلاحق لعنة الإصابات ميليتاو منذ انضمامه إلى مدريد، العاصمة الإسبانية، عام 2019 قادمًا من بورتو البرتغالي، بعدما عانى من إصابات عضلية على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

ومن المرجح أن يغيب البرازيلي عن مباراة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وعن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حسب تقدم تعافيه، وفقًا للصحافة الإسبانية.

ويؤثر غيابه ميليتاو على أداء عملاق مدريد الذي مُني بهزيمة أمام سيلتا فيجو بهدفين نظيفين، الأحد، علمًا أنَّ رجال شابي ألونسو، مدرب الفريق، لم يفوزوا سوى مرتين في مبارياتهم السبع الأخيرة في مختلف المسابقات مقابل هزيمتين و3 تعادلات.

ويعاني النادي الملكي على مستوى خط الدفاع، حيث يفتقد لجهود كل من داني كارفاخال، الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، دين هاوسن والفرنسي فيرلان مندي.

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة حامل اللقب المتصدر.