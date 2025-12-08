فليك: دفاع برشلونة تطور

عد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، أن دفاع فريقه بات على مستوى آخر، بعد سلسلة من النتائج الجيدة، وذلك عشية لقاء مواطنه آينتراخت فرانكفورت في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحافي : «الجميع يعرف ما حدث في الأشهر الثلاثة الماضية، الكثير من الإصابات، لاعبون مهمون جدًا خارج التشكيلة، كان علينا في الأسابيع الأخيرة إدارة الدقائق وحِمل كل لاعب».

وأضاف المدرب الألماني أنه على الرغم من استقبال فريقه ثلاثة أهداف أمام بيتيس، فإن تطبيق نظام الخط الدفاعي المتقدم كان جيدًا، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا مرهقين في الدقائق الأخيرة حين سُجل هدفان من الثلاثة، مذكّرا بأن فريقه تلقى أيضًا ثلاثة أهداف أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال خلال التعادل 3-3 مطلع نوفمبر الماضي، متابعًا :«قلت لهم هذا الصباح أن الخط الخلفي يقدم أداء جيدًا، نضغط على حامل الكرة، نحن مترابطون، هذا ما نحتاجه، والخط المتقدم يلعب الآن على مستوى آخر مقارنة بما كان عليه قبل شهر أو خمسة أسابيع».

وعن استئناف الفريق اللعب في «كامب نو» أكمل فليك :«كان حلمًا للجميع العودة للعب في «كامب نو». إنها العودة أيضًا مهمة لدوري الأبطال، إنها مباراة مهمة جدًا لنًا، علينا الفوز، نريد الفوز بالنقاط الثلاث، نريد أن نظهر أفضل مستوى لدينا».

وأبان المدرب الألماني أن مواطنه الحارس مارك أندري تير شتيجن قد يعود إلى التشكيلة بعد الإصابة، مع تأكيده على أن جوان جارسيا هو الرقم واحد في التشكيلة.

وحقق الفريق الكاتالوني ثلاثة انتصارات متتالية منذ خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من المسابقة القارية الأم نوفمبر الماضي.

وبعد عودة عدة لاعبين من الإصابة أخيرًا، فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد 3-1 ثم ريال بيتيس 5-3.

وابتعد النادي الكاتالوني في صدارة الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد بعد خسارة الأخير، ليستعد لمواجهة فرانكفورت الذي أقصى البرشا عام 2022 من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في مباراة طغى عليها جمهور الفريق الألماني على أنها كانت في «كامب نو».

وقيد النادي هذا العام الوصول إلى التذاكر لتجنب تكرار المشهد في ملعبه الذي أعيد افتتاحه.

وشكّل ذلك الإقصاء أدنى نقطة في تاريخ النادي الحديث، لكنه منذ ذلك الحين حقق نهضة كبيرة، إذ بلغ نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وتُعد مواجهة فرانكفورت أول مباراة للفريق في المسابقة على «كامب نو» منذ أكتوبر 2022.