الكشف عن بوستر «القصص» في مهرجان البحر الأحمر

كشف صناع فيلم «القصص» عن البوستر التشويقي للفيلم الذي يقدّم لمحة أولى عن عالمه الكلاسيكي، وذلك قبل العرض الأول للفيلم في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .

تدور أحداث الفيلم بين عامَي 1967 وأواخر الثمانينيات، ويروي قصة أحمد عازف البيانو الطموح، الذي تجمعه صداقة مع فتاة نمساوية عبر المراسلة لتتطور هذه الصداقة تدريجيًا إلى علاقة حب عميقة تتحدى المسافات والمتغيرات. ورغم الصعوبات التي تواجههما يسعى الاثنان للتمسك ببعضهما، وعيش حياة سعيدة مليئة بالأمل والشغف.

يضم الفيلم مجموعة بارزة من النجوم، من بينهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

والفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وتم تصويره بين القاهرة وفيينا.