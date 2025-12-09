قبل أرسنال.. كلوب بروج يقيل هاين

استغنى نادي كلوب بروج البلجيكي عن خدمات نيكي هاين، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، قبل يومين من استضافة أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، واستعان بالكرواتي إيفان ليكو، مدربه السابق.

وانضم ليكو «47 عامًا»، الذي عمل مدربًا لبروج في الفترة من 2017 إلى 2019، من نادي جنت، الذي ذكر أنه لم يكن على علمٍ بهذه الخطوة.

وعمل هاين «45 عامًا» مدربًا لبروج منذ مارس 2024 حين تم ترقيته من منصب المدرب المساعد بعد إقالة روني ديلا.

وفاز الفريق بلقب الدوري بطريقةٍ دراماتيكيةٍ في نهاية ذلك الموسم، كما قدَّم في الموسم الماضي أداءً قويًّا في دوري أبطال أوروبا، بينما احتل المركز الثاني خلف أونيون سان جيلواز في البطولة المحلية.

وشهد الموسم الجاري تراجعًا في المستوى، إذ خسر الفريق، مطلع الأسبوع، أمام سينت ترويدن، ليتراجع من المركز الثاني إلى الثالث. ويتفوَّق أونيون متصدر الدوري بفارق خمس نقاطٍ عليه.

وقال النادي في بيانٍ: «يتقدم النادي بخالص الشكر لنيكي هاين على جهوده، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل».

وأشرف هاين على التدريب الصباحي في النادي، الإثنين، لكنْ تم إبلاغه بعد ساعاتٍ قليلةٍ بقرار إقالته.

وقال مسؤولو جنت: إنهم فوجئوا تمامًا عندما أعلن بروج أن ليكو سيكون خليفة هاين.

وحقق بروج أربع نقاطٍ من خمس مبارياتٍ في دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز الـ 26 في مرحلة الدوري، ويحتاج إلى الفوز على أرسنال ليحظى بفرصةٍ في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في فبراير.