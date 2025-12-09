سان جيرمان يخسر ديمبيلي في «الأبطال»

يفتقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم الثنائي عثمان ديمبيلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ولوكاس شوفالييه، حارس المرمى، في مباراته أمام أتلتيك بلباو الإسباني ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وأوضح سان جيرمان في بيانه الصحافي، الثلاثاء، أن ديمبيلي، شعر بالمرض، بينما لا يزال شوفالييه يتعافى من إصابةٍ في الكاحل.

ويُعدُّ هذا الغياب انتكاسةً جديدةً لديمبيلي، الذي عاد من إصابةٍ في عضلة الساق اليسرى خلال مباراة توتنام الإنجليزي، نهاية نوفمبر الماضي، ولم يشارك بعدها سوى في مباراتين فقط بالدوري الفرنسي.

وغاب عثمان أسابيع عدة بسبب إصابةٍ في أوتار الركبة اليمنى، تعرَّض لها خلال مشاركته مع منتخب فرنسا، سبتمبر الماضي.

وما زال سان جيرمان يفتقد جهود المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن، الذي يعاني من التواءٍ في الكاحل، ويسابق الزمن للتعافي قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025 في بلاده، 21 ديسمبر الجاري.

ويُتوقَّع أن يتولى ماتفي سافونوف حراسة عرين الفريق في غياب شوفالييه، الذي تعرَّض للإصابة في الخسارة أمام موناكو بعد تدخُّلٍ مع لامين كامارا، 29 نوفمبر الماضي.

وفاز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويوجد حاليًّا في المركز الثاني بمرحلة الدوري بعد مرور خمس جولاتٍ بفارق ثلاث نقاطٍ خلف أرسنال، المتصدر.