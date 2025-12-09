ذكريات ربع نهائي 21 تحيط بلقاء مصر والأردن

تُكرِّر الجولة الثالثة والأخيرة من ثالث مجموعات كأس العرب «فيفا قطر 2025» مواجهة ربع نهائي النسخة الماضية بين المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره الأردني، لكن مع اختلاف الدوافع.

ويلتقي المنتخبان، مساء الثلاثاء، على ملعب البيت في الخور، تزامنًا مع مواجهة الإمارات والكويت لحساب الجولة ذاتها من المجموعة.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز من أجل حسم الوصافة، وبطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى ربع النهائي، فيما ضَمِن الأردن بالفعل العبور متصدرًا بعد أول جولتين.

وحصد الأردن ست نقاطٍ، مقابل اثنتين لمصر، ونقطةٍ واحدةٍ لكلٍّ من الإمارات والكويت.

وعكس هذه المباراة، التي تهمُّ الجانب المصري أكثر من الأردني، تقابل الطرفان على أرض ملعب الجنوب في قطر بتاريخ 11 ديسمبر 2021، وكل منهما يسعى بقوَّةٍ إلى الإطاحة بمنافسه، والعبور إلى نصف النهائي.

ويومها تقدَّم «النشامى» بهدفٍ للمهاجم يزن النعيمات، ثم أدرك مروان حمدي، رأس الحربة، التعادل لأحفاد «الفراعنة» في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وامتدت المباراة إلى وقتين إضافيين، سجَّل خلال أولاهما الراحل أحمد رفعت هدفًا مصريًّا ثانيًا، ثم أجهز زميله مروان داود على محاولات الأردنيين في إدراك التعادل بإحراز هدفٍ ثالثٍ قبل نهاية الوقت الآخر بدقيقةٍ واحدةٍ.

وبعد الفوز على الأردن 3ـ1، صعد المصريون إلى نصف النهائي، وهُزموا أمام تونس بهدفٍ دون ردٍّ، ليخوضوا مباراة الميدالية البرونزية التي خسروها لمصلحة قطر بركلات الترجيح.