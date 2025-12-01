الإمارات والكويت تنتظران هدية أردنية

يطمح منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ضمان تأهله بشكلٍ مباشرٍ إلى ربع نهائي كأس العرب، وتفادي الحسابات المعقَّدة حين يواجه نظيره الأردني، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

وتعادل منتخب «الفراعنة» في أول مواجهتين أمام الكويت والإمارات «1ـ1»، وبات عليه الانتصار على الأردن من أجل ضمان التأهل، أو الدخول في حساباتٍ معقَّدةٍ.

وسيضمن منتخب مصر التأهل مباشرةً في حال الفوز على الأردن حيث سيرفع رصيده إلى النقطة الخامسة في مجموعته، وهو ما يستحيل على منتخبَي الإمارات والكويت الوصول إليه من مباراتهما في الجولة الثالثة، إذ حصدا نقطةً واحدةً من أول جولتَين.

أمَّا في حال تعادل مصر مع الأردن، فسيكون تأهلها في يد الآخرين، إذ سيحتاج حينها «الفراعنة» إلى تعادل منتخبَي الكويت والإمارات لضمان التأهل، لكنْ في حال فوز منتخبٍ على الآخر، سيغادر المصريون البطولة مبكِّرًا.

والهزيمة أيضًا أمام الأردن قد تحقق الهدف لمنتخب مصر في حسبة الصعود إلى الدور التالي من كأس العرب 2025، لكنَّه سيدخل حينها في حساباتٍ صعبةٍ ومعقَّدةٍ حيث سيتوقف تأهله على عديدٍ من العوامل التي تُحدِّدها لوائح البطولة، وهي فارق الأهداف أولًا، ثم اللعب النظيف، وأخيرًا تصنيف «فيفا» الشهري الأخير.

أمَّا منتخبا الإمارات والكويت، فلا بديل أمامهما سوى تحقيق الفوز، ورفع رصيدهما إلى أربع نقاطٍ بشرط انتهاء مباراة مصر والأردن بالتعادل، أو فوز «النشامى». وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل مع فوز الأردن على مصر، ستتساوى منتخبات مصر، والكويت، والإمارات برصيد نقطتين، وستترقب حساباتٍ معقَّدةً للتأهل، استنادًا إلى فارق الأهداف، واللعب النظيف قبل اللجوء إلى التصنيف العالمي.