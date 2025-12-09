الحربي يلامس الكرة.. وعودته تقترب

اقترب متعب الحربي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، من التعافي من إصابته في العضلة الخلفية للفخذ، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الحربي بدأ ملامسة الكرة حسبَ البرنامج التأهيلي المُعد له من قِبل طبيب النادي، وسيكون جاهزًا للعودة إلى المستطيل الأخضر قبل استئناف المنافسات المحلية، 19 ديسمبر الجاري، بعد فراغ المنتخب السعودي من مشاركته في بطولة كأس العرب التي تُنظَّم في الدوحة، العاصمة القطرية.

وتعرَّض اللاعب للإصابة عند الدقيقة 24 من مباراة فريقه الدورية أمام النجمة، 7 نوفمبر الماضي، وتمَّ استبعاده من معسكر الأخضر الذي سبق المشاركة العربية، وأعلن الحساب الرسمي للنادي، 14 نوفمبر، حاجته إلى العلاج والتأهيل لمدةٍ تتراوح بين خمسة وستة أسابيع.

وشارك الحربي، المنتقل من الشباب صيف 2024، بالقميص الأزرق في 48 مباراةً، سجَّل فيها هدفًا وحدًا، وصنع خمسةً.

من جانبٍ آخر، واصل «الأزرق» تدريباته اليومية بحصةٍ صباحيةٍ على ملعب نادي العين في الإمارات، وتركزت على الجوانب البدنية والفنية ضمن برنامج المعسكر الخارجي المُعد خلال فترة التوقف.