أندية «روشن».. 9 في الإمارات.. 2 بقطر و7 تكتفي بمدنها

استغلَّ عددٌ من أندية دوري روشن السعودي فترة التوقف الجارية، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في «بطولة كأس العرب ـ فيفا 2025»، بتنظيم معسكراتٍ خارج حدود الوطن، ضمن برامجها الإعدادية قبل استئناف المنافسات.

واستحوذت الإمارات تسعةَ فرقٍ من أندية «روشن» للإعداد والتجهيز بعيدًا عن مواقعها في السعودية، فيما حلَّت قطر في المركز الثاني بفريقين، وبقيت سبعةٌ في مناطقها، ولم تُنظِّم معسكراتٍ خارجيةً.

ونالت مدينة العين نصيب الأسد من الفرق السعودية، إذ يُجري كلٌّ من الهلال، والخليج، والفيحاء تدريباتها في المدينة، التي تشتهر بخضارها وحدائقها الطبيعية، بينما اختار الاتحاد والقادسية دبي، ووقع اختيار الرياض والحزم على الشارقة، واحتضنت العاصمة أبو ظبي فريق النصر، ونالت عجمان استحسان الأخدود.

وفي الدوحة، يُنظِّم التعاون وضمك معسكريهما في قطر، التي تعجُّ بالجماهير العربية لحضور منافسات «بطولة كأس العرب ـ فيفا 2025»، وسيخوضان مواجهاتٍ تجريبيةً مع فرقٍ في دوري نجوم قطر.

واكتفت سبعة فرقٍ بالبقاء في مناطقها بالسعودية، إذ يتدرَّب الأهلي في جدة، ونيوم في تبوك، والشباب في الرياض، والاتفاق في الدمام، والخلود في الرس، والفتح في الأحساء، وأخيرًا النجمة في عنيزة.

وتُستأنف مباريات دوري روشن السعودي في جولته العاشرة، 19 و20 و21 ديسمبر الجاري، وسيتم تأجيل هذه الجولة في حال تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، وخوض الجولة الـ 11 في الأسبوع الذي يليه.