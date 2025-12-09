وعكة تغيّب كومان في أبو ظبي

تعرَّض الفرنسي كينجسلي كومان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لوعكةٍ صحيةٍ، اضطر على إثرها البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب «الأصفر»، إلى استبعاده من التدريبات اليومية بالمعسكر الجاري في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن جيسوس طبَّق، خلال الحصة، الطريقة الفنية التي ينوي انتهاجها في المواجهة التجريبية أمام الوحدة الإماراتي، الأربعاء، على ملعب الأخير في أبو ظبي، ضمن البرنامج المُعد للفريق خلال مرحلة المعسكر.

وبيَّن أن التدريبات التي خضع لها لاعبو «الأصفر العاصمي»، عصر الثلاثاء، وشارك في جزءٍ منها عبد الرحمن غريب، شملت تمارينَ لياقيَّةً مكثفةً.

وكان فريق النصر دشن، الأحد الماضي، معسكره الخارجي بمشاركة جميع العناصر الأجنبية باستثناء السنغالي ساديو ماني، الذي تمَّ إراحته قبل المغادرة إلى بلاده للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق 21 ديسمبر الجاري. وسيستمر المعسكر حتى 11 ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يستأنف النصر، المتصدر، مبارياته في دوري روشن السعودي بمواجهة النجمة ضمن الجولة العاشرة، 21 ديسمبر.