بسبب الفساد المالي.. الشرطة الأرجنتينية تداهم اتحاد القدم وأندية كبرى

داهمت السلطات الأرجنتينية مقرّ الاتحاد الوطني لكرة القدم وعددًا من الأندية الكبرى، الثلاثاء، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بعمليات غسل أموال، وفقًا لما كشفه مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنَّ عناصر الأمن نفّذوا 30 مداهمة متزامنة بأمر قضائي، شملت مكاتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في جنوب بوينس آيرس، إضافة إلى أندية من بينها رايسينج، سان لورنزو، إنديبندينتي وبانفيلد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن القضاء الأرجنتيني يحقق في الحسابات المالية لشركة «سور فينانزاس»، الراعي لعدة أندية في البلاد وكذلك لمنتخب الأرجنتين في عام 2024، والمشتبه في تورطها في عمليات مشبوهة.

وقدَّمت سلطات الضرائب الشهر الماضي شكوى ضد الشركة تتهمها بالتهرب الضريبي بمبلغ يوازي 550 مليون دولار أمريكي بالعملة الأرجنتينية.

وأبرمت الشركة عدة صفقات تجارية في عالم كرة القدم الأرجنتينية، ويُعرف أن أرييل فاييخو، الرئيس التنفيذي لها، مقرب من كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكانت الشركة الراعية الرسمية للدوري الأرجنتيني وللمنتخب الوطني في العام الماضي.