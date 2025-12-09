ببجي موبايل تعلن الفائزين في النسخة الأولى

أعلنت لعبة ببجي موبايل، إحدى أشهر ألعاب الهاتف حول العالم، اكتمال النسخة الأولى من مبادرة «مبدعو السعودية»، التي استهدفت تنمية مهارات الطلاب في تصميم الألعاب وإنتاج خرائط مستوحاة من الهوية السعودية، بمشاركة واسعة شملت أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وفقًا للمركز الإعلامي للبطولة.

وشهدت المبادرة تسجيل أكثر من 20 ألف مشارك، إضافة إلى 1100 متسابق خاضوا فعاليات تنافسية امتدت 32 يومًا داخل ثماني جامعات في الرياض وجدة والخبر، إذ نظمت ورش تدريبية مكثفة وبرامج تطبيقية مكّنت الطلاب من تطوير خرائط خاصة بطور عالم العجائب.

واختتمت المنافسات بفعالية احتضنها مركز «فوف» للألعاب الإلكترونية في مول واجهة الرياض، بمشاركة الفرق الجامعية المتأهلة، التي قدَّمت عروضًا مباشرة لمشاريعها أمام الزوَّار والمهتمين بصناعة الألعاب.

وتوَّجت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمركز الأول عبر خريطتها «مبدعو البترول»، ونالت جائزة مالية مقدارها 20 ألف ريال، إضافة إلى رحلة تدريبية إلى مقر شركة «تنسنت» في مدينة شنتشن الصينية. وجاء الفريق صاحب المركز الثاني بجائزة 15 ألف ريال، فيما حصد ثالث الترتيب 5 آلاف ريال.

وتعد المبادرة خطوة جديدة لدعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية محليًّا، عبر توفير منصة تنموية تستقطب المواهب الشابة وتسهم في تعزيز قدراتهم في الابتكار الرقمي وصناعة المحتوى التفاعلي.