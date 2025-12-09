المرة الثانية.. ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم «أم أل أس» للمرة الثانية تواليًا، بعد قيادته الفريق الأمريكي لإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، متصدرًا في طريقه ترتيب الهدافين.

وبات ابن الـ38 عامًا أول لاعب يحرز الجائزة لعامين تواليًا، والثاني فقط الذي يحرزها مرتين بعد الصربي بريكي عامي 1997 و2003.

وتألق ميسي في موسمه الثالث مع إنتر ميامي بتسجيله 29 هدفًا في الموسم المنتظم مع 19 تمريرة حاسمة، لينال جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف.

كما أصبح ميسي هذا الموسم ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري يتصدر ترتيب الهدافين وصانعي الأهداف، بعد الإيطالي سيباستيان جوفينكو مع تورونتو عام 2015.

وأضاف نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا 6 أهداف و9 تمريرات حاسمة خلال الأدوار النهائية «بلاي أوف» التي اختتمت في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بإحراز إنتر ميامي لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في النهائي على فانكوفر 3ـ1 بفضل تمريرتين حاسمتين من الأرجنتيني الذي اختير أفضل لاعب أيضًا في المواجهة على اللقب.

وعزز ميسي سجله الأسطوري من الجوائز الفردية التي تشمل إحرازه الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات قياسية، جائزة الاتحاد الدولي «فيفا» لأفضل لاعب ثلاث مرات، وجائزة أفضل لاعب في كأس العالم مرتين عامي 2014 و2022 حين قاد بلاده إلى النهائي واللقب تواليًا.

كما يضم سجل ميسي الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، والحذاء الذهبي لأفضل هداف في القارة العجوز ست مرات، وأفضل لاعب في الدوري الإسباني ست مرات، وأفضل لاعب أرجنتيني 15 مرة.