في بيان رسمي.. مصر ترفض «المثلية» خلال المونديال

أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الدولي «فيفا»، عبر خطاب رسمي، رفضه تنظيم أي أنشطة تدعم «المثلية الجنسية» خلال مباراة منتخب بلاده الأول وإيران في بطولة كأس العالم 2026.

وعلى حسابه في منصّتي «فيسبوك» و«إكس» ذكر الاتحاد المصري، مساء الثلاثاء، في بيان: «أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي «فيفا»، يرفض فيه وبشكل قاطع تنظيم أي أنشطة تخص دعم «المثلية الجنسية» خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران في مدينة سياتل الأمريكية يوم 26 يونيو 2026 ضمن ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس العالم».

وأضاف: «أكد الاتحاد المصري في الخطاب المرسل إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام لفيفا، أنه تم تداول معلومات تفيد بقرار اللجنة المحلية المنظمة وتخطيطها لإجراء بعض الأنشطة المرتبطة بدعم «المثلية الجنسية» خلال تلك المباراة، وأنه يرفض تمامًا مثل هذه الأنشطة، والتي تتعارض بشكل مباشر مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة، ولا سيما داخل المجتمعات العربية والإسلامية».

وتابع: «أوضح الاتحاد المصري في الخطاب، أنه مع التزام فيفا بضمان بيئة محترمة وترحب بجميع الجماهير، ومن أجل الحفاظ على روح الوحدة والسلام، فإنه من الضروري تجنب إدراج أنشطة من الممكن أن تثير حساسيات ثقافية ودينية بين المشجعين، الحاضرين من كلا البلدين، وهما مصر وإيران، خاصة أن تلك الأنشطة تتعارض ثقافيًا ودينيًا مع البلدين».

وكشف الاتحاد المصري عن استناده في خطابه إلى «مبادئ فيفا المقررة في لائحة النظام الأساسي، وتحديدًا المادة الرابعة، والتي تؤكد الحياد في المسائل السياسية والاجتماعية، والحفاظ على الحياد في القضايا السياسية والاجتماعية، خلال مسابقات فيفا، وضمان عدم استخدام كرة القدم كمنصة للترويج لقضايا، تكون ذات حساسية أو طابع خلافي».

كما استند إلى «قانون فيفا التأديبي، ولوائح الفعاليات، والتي تؤكد صراحة بأنه يجب أن تبقى مسابقات فيفا خالية من أي مظاهر تثير التوتر أو سوء الفهم أو النزاع بين جماهير من خلفيات مختلفة»، وأيضًا إلى «مبدأ فيفا الراسخ حول احترام الثقافات وتشجيع جميع الأطراف على تنظيم الفعاليات بشكل يراعي معتقدات وهويات المجتمعات المشاركة».

واختتم البيان مشددًا: «من أجل ضمان لعب المباراة في أجواء يسودها الاحترام والتركيز على الجانب الرياضي فقط، فإن الاتحاد المصري يرفض تلك الدعوات بشكل قاطع ويطالب فيفا بعدم تنظيم أي فعاليات أو عروض ذات صلة بفعاليات دعم المثلية داخل الملعب يوم المباراة».

وأوقعت قرعة كأس العالم، التي سحبت في أمريكا الجمعة الماضي، المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة «G» إلى جوار بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسيواجه أولًا بلجيكا 15 يونيو، ثم نيوزيلندا 21 من الشهر، وأخيرًا إيران في 26 منه على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، وهي المباراة التي يتعلق بها بيان الاتحاد المصري.

وقبل إصدار البيان، غادر المنتخب المصري، بلاعبين من الصف الثاني، منافسات كأس العرب، بعد الخسارة 0ـ3 أمام الأردن في ختام دور المجموعات، مكتفيًا بتحقيق نقطتين فقط عبر تعادلين مع الكويت والإمارات، ودون تحقيق أي انتصار.