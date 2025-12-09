آسيوية البارالمبية.. البراء ومطيرة يرفعان العلم

يدشن فريق السعودية مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة للشباب، التي تفتتح عند الـ 07:00 من مساء الأربعاء في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورعاية منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة آسيوية.

وأعلن فريق السعودية اختيار البراء القرني، ومطيرة الشمري، لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى، لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح الدورة، الأربعاء.

ويسبق حفل الافتتاح منافسات اليوم الأول للدورة بظهور فجر السمري، لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبية، في منافسات وزن 45 كجم عند الـ 09:00 صباحًا، فيما يشارك زميلها طلال البلوي في منافسات وزن 49 كجم عند الـ 10:00 صباحًا، في نادي دبي لأصحاب الهمم.

ويواجه فريق السعودية لكرة الهدف نظيره الإيراني عند الـ 09:00 من صباح الأربعاء، في صالة المزهر الرياضية بمدينة دبي.

ويخوض المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة لقاءات دور المجموعات بمواجهة المنتخب الفلبيني عند الـ 10:20 صباحًا، والمنتخب التايلندي عند الـ 12:00 في اليوم ذاته.

وتدشن رناد الرحيلي مشاركة فريق السعودية لكرة الطاولة عند الـ 10:40 صباحًا بلقاء لاعبة سوريا، ثم أمام تايلند عند الـ 12:30 ظهرًا، على أن يلاقي زميلها عمر الصالحي نظيره من الصين تايبيه عند الـ 01:00 ظهرًا.

من جهة أخرى، وقعت اللجنة البارالمبية الآسيوية اتفاقية شراكة مع شركة «شيري الدولية» لدعم دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، وتعزيز الحركة البارالمبية، من خلال تقديم 10 روبوتات تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تقديم حلول ذكية، وترفع جودة الخدمات المقدمة للمشاركين في الدورة.