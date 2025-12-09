البايرن يلامس التأهل بثلاثية سبورتينج

اقترب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم من حسم تأهله المباشر إلى ثمن النهائي بتحويل تأخره أمام ضيفه سبورتينج البرتغالي إلى فوز 3-1 الثلاثاء في الجولة السادسة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وفي أول مواجهة بين الفريقين منذ ثمن نهائي موسم 2008-2009 حين فاز العملاق البافاري 5-0 ذهابا و7-1 إيابا، خرج بايرن منتصرا مجددا ورفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال الإنجليزي المتصدر الذي يلعب الأربعاء.

وبعد خسارته الأولى التي جاءت على يد أرسنال بالذات 1-3 في الجولة السابقة، بدا بايرن مرشحا لانتصاره الخامس، في ظل المعنويات المرتفعة للاعبي المدرب البلجيكي فينست كومباني بعد الفوز بالمباريات المحلية الثلاث التالية، آخرها بنتيجة ساحقة على شتوتجارت خارج الديار 5-0 في ال «بوندسليجا».

ورغم الاستحواذ والتسديدات باتجاه المرمى التي وصلت إلى تسع في نصف الساعة الأول، منها اثنتان بين الخشبات الثلاث، عجز الفريقان في الوصول إلى الشباك.

ودخل الفريقان استراحة الشوطين والتعادل السلبي سيد الموقف، ثم بدأ النادي البافاري الثاني بصدمة التخلف بالنيران الصديقة بعدما حول يوزوا كيميش الكرة بالخطأ في شباك حارسه مانويل نوير عقب عرضية من الإسباني إيفان فريسنيدا عند الدقيقة 54.

لكن سيرج جنابري أدرك التعادل عند الدقيقة 65 حين وصلته الكرة وحيدا عند القائم البعيد إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ثم سرعان ما تقدم فريق كومباني بهدف لينارت كارل الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف بعدما وصلته الكرة من النمسوي كونراد لايمر، فسيطر عليها بحنكة ثم أطلقها في شباك الحارس روي سيلفا الذي يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بعدما لمس الكرة بيديه من دون أن يتمكن من صدها عند الدقيقة 69.

ومن عرضية لكيميش وتمريرة رأسية من جنابري، ضمن جوناثان تاه النقاط الثلاث لبايرن بتسجيله الهدف الثالث 77.