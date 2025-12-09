25 ديسمبر.. الرابطة تحدد مواعيد الكفاءة المالية

حددت رابطة دوري المحترفين 25 ديسمبر الجاري موعدًا نهائيًا لاستخراج شهادة الكفاءة المالية حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها ألزمت الرابطة الأندية بإثبات سداد الالتزامات المالية حتى 30 سبتمبر الماضي لاستخراج شهادة الكفاء المالية، التي تسمح لهم بتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت عن المواعيد والآلية المعتمدة لاستقبال مطالبات الأندية المتعلقة بشهادة الكفاءة المالية، والمنصوص عليها في اللائحة، وحددت 10 نوفمبر الماضي آخر موعد لاستلام المطالبات.

وتسلمت الرابطة في يوليو الماضي مهمات تنظيم ومتابعة اللوائح المالية المرتبطة بالنشاط الكروي لأندية الدوري السعودي للمحترفين، بناء على قرار وزارة الرياضة القاضي بنقل اختصاصات أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة تحت مسمى «لجنة الرقابة المالية»، وتعديل اختصاص لائحة الكفاءة المالية، بما يشمل الرقابة على الأنشطة المالية لكرة القدم، ومنح شهادة الكفاءة المالية للأندية من خلال الرابطة.