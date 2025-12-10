«جزائية قاتلة» تمنح ليفربول نقاط الإنتر

خطف فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزًا قاتلًا على مضيفه إنتر الإيطالي 1-0 من ركلة جزاء نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي الثلاثاء في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبدت الفرصة متاحة أمام إنتر كي يحقق النقاط الثلاث في ظل ما يمر به ليفربول ليس على صعيد النتائج وحسب، بل في غرفة الملابس أيضًا وسط التوتر الذي كشف عنه هدافه المصري محمد صلاح مع مدربه الهولندي أرنه سلوت الذي خاض مواجهة «سان سيرو» بعد تعادلين تواليًا في الدوري الممتاز وقبلها السقوط المذل على ملعب «أنفيلد» أمام أيندهوفن الهولندي 1-4 في الجولة الخامسة.

وبعدما بدأ مشواره في دوري الأبطال بأربعة انتصارات متتالية، سقط إنتر في الجولة السابقة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 وتراجع إلى المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال الإنجليزي المتصدر.

وخلافًا للتوقعات، كان ليفربول الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي خسر خلاله إنتر جهود نجم وسطه التركي هاكان تشالهان أوجلو 11 ثم مدافعه فرانتشيسكو أتشيربي 31 بسبب الإصابة.

وبقى التعادل سيّد الموقف حتى في الشوط الثاني رغم الفرص المتبادلة من الفريقين، لاسيّما لإنتر، وذلك حتى الدقيقة 88 حين انتزع ليفربول النقاط الثلاث من ركلة جزاء انتزعها البديل الألماني فلوريان فيرتز من أليساندرو باستوني ونفذها سوبوسلاي بنجاح.