سلوت يتجنب صلاح.. ويُهدي الحاضرين الانتصار

أهدى الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الفوز الذي حققه «الريدز» على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1ـ0 في دوري أبطال أوروبا، إلى اللاعبين الذين اصطحبهم إلى إيطاليا، رافضًا تأجيج الخلاف العلني مع النجم المصري محمد صلاح.

وقال سلوت للصحافيين :«في التاريخ العريق لليفربول، لقد عاشوا العديد من هذه الأمسيات، لكن في الموسم الذي نحن فيه، أعتقد أن الفوز خارج الأرض في هذا الملعب أمام فريق قوي كهذا يجب أن يكون عن اللاعبين الموجودين هُنا، فهم يستحقون كل التقدير».

ويلعب ليفربول ضمن الثمانية الأوائل في دوري الأبطال بعد أن منحته ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة، نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي، الفوز في «سان سيرو».

واعترف سلوت أن ليفربول كان محظوظًا بالحصول على هذه الركلة التي حسمت اللقاء، لكنه أشار إلى إلغاء هدف للفرنسي إبراهيما كوناتيه، بداعي لمسة يد، معتبرًا أن القرار كان خاطئًا، مضيفًا :«إذا كانت هذه ركلة جزاء، كان يمكن أن نحصل على عشر مثلها هذا الموسم، لا أعتقد أن هذه الركلة كانت ستُحتسب في الدوري الإنجليزي، لكن أعتقد أن الهدف الأول كان أوضح بكثير من كون ركلة الجزاء خاطئة».

وطغى على التحضيرات للمباراة الانتقاد غير المسبوق من صلاح لسلوت، الذي اعترف الإثنين الماضي بأنه لا يعلم إطلاقًا ما إذا كان المهاجم المتمرّد قد خاض آخر مباراة له مع الـ«ريدز» بعد أن قرر عدم اصطحابه إلى ميلانو.

وأثار صلاح جدلًا كبيرًا في ليفربول عندما كشف عن شعوره بالتخلي عنه من قبل النادي الإنجليزي، ولم يعد تربطه أيّ علاقة بسلوت بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في التعادل 3-3 أمام ليدز، السبت الماضي.

ويواجه ليفربول في مباراته المقبلة بدوري الأبطال مضيفه مرسيليا الفرنسي، قبل أن يستضيف قره باغ الأذربيجاني في آخر لقاءاته في دور المجموعات.