أورلاندو يواجه نيكس في «NBA CUP»

يلتقي فريق أورلاندو ماجيك الأول لكرة السلة، مع نيويورك نيكس في نصف نهائي كأس الدوري الأمريكي للمحترفين «NBA CUP»، السبت المقبل، في لاس فيجاس، بعد تحقيقهما انتصارين صباح الأربعاء.

وتغلب أورلاندو على ضيفه ميامي هيت بنتيجة 117-108، ونيكس على مضيفه تورونتو رابتورز 117-101.

وبرز ديزموند باين، في صفوف ماجيك مسجلًا 37 نقطة، بينها ست رميات ثلاثية من أصل تسع محاولات.

وقال باين بعد الانتصار : «نحن بحاجة لهذه التجارب، نحتاج أن نلعب مباريات ذات أهمية، نحن فريق شاب نحاول تحقيق شيء مثل سلسلة انتصارات، لذا نحتاج هذه اللحظات».

وأضاف جايلن ساجز 20 نقطة لماجيك، الذي حقق فوزه الحادي عشر في آخر 15 مباراة، وحافظ على سجله المثالي في البطولة «5-0».

أما لدى نيويورك، أحرز جايلن برونسون 35 نقطة، منها 20 في الربع الأول، ليقود نيكس للفوز على مضيفه تورونتو في ربع النهائي الآخر.

وسجل جوش هارت 21 نقطة لنيكس، والدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 14 نقطة و16 متابعة، ليحقق الفريق فوزه الثامن في آخر تسع مباريات.