دوري الأبطال.. مبابي يقود الريال

يحضر الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ضمن تشكيلة «الملكي» لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد شكوك حول جاهزيته البدنية.

وكشف عدد من التقارير الصحافية عن عدم تأكيد مشاركة مبابي في المباراة، ما سيزيد من تعقيد مهمة الإسباني شابي ألونسو مدرب فريق العاصمة، الذي يتوجب عليه الفوز على ملعبه «سانتياجو برنابيو» أمام فريق مواطنه المدرب بيب جوارديولا للاحتفاظ بمنصبه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

وغاب المهاجم البالغ 26 عامًا الثلاثاء عن تمارين النادي الملكي الذي صرّح لوكالة «فرانس برس» أن السبب هو كسر في أصبعه، إضافة إلى آلام أخرى.

وفرض مبابي نفسه هداف الفريق الموسم الجاري برصيد 25 هدفًا، منها 16 في الدوري، في 21 مباراة بجميع المسابقات.

ولم يحقق الريال سوى فوزين في مبارياته السبع الأخيرة في كافة المسابقات، ويحتل المركز الثاني في «لاليجا» برصيد 36 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.