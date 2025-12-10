عاملة منزلية تبعد كاراسكو عن الشباب

غاب البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي، الأربعاء، وفقًا لمصادر خاصة لـ«الرياضية».

وبيّنت المصادر ذاتها أن اللاعب رفض الحضور إلى مقر النادي قبل الاستجابة لمطالبه باستقدام عاملة منزلية، مشيرةً إلى أن كاراسكو أبلغ إدارة النادي عدم قدرته على العودة للتدريبات ما لم تُنهَ الإجراءات الخاصة بتحقيق رغبته.

وتواصلت «الرياضية» مع عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب، للتعليق، ووصف الخبر بـ «أنه غير دقيق».

وتعمل إدارة الشباب حاليًا على إنهاء الملف عبر تواصل مباشر مع وكيل أعمال اللاعب، على أمل إعادته إلى التدريبات قبل استئناف الاستحقاقات المقبلة للفريق.