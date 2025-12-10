أياكس يسجل الانتصار الأول

حقق فريق أياكس الهولندي الأول لكرة القدم فوزه الأول الموسم الجاري عندما تغلب على مضيفه كاراباخ الأذربيجاني 4ـ2 الأربعاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتخبّط العملاق الهولندي الذي حلّ وصيفًا لأيندهوفن في الدوري الموسم الماضي، بشدة الموسم الجاري بعد خمس خسارات قارية، وابتعاده بـ14 نقطة عن أيندهوفن المتصدر محليًا بعد 15 مرحلة، لكنه تنفّس الصعداء أخيرًا خارج الديار.

وبدا أن أياكس في طريقه إلى خسارة سادسة، حين تأخّر مرتين، الأولى عبر الكولومبي كاميلو دوران عند الدقيقة 10، والثانية بهدف ماتيوس سيلفا 47، لكنه عاد في المرتين بهدفي كاسبر دولبرج 39 وأوسكار جلوخ 79، قبل أن يهديه أنطون جاي 83 التقدم ويتبعه جلوخ بهدف رابع 90.

وتخلص الفريق الهولندي أخيرًا من المركز الأخير، متقدمًا إلى المركز 33 مؤقتًا بفارق ست نقاط على الأقل عن المركز الـ24 المؤهل إلى ملحق ثمن النهائي.

في المقابل، تلقى كاراباخ الذي كان فرض التعادل على تشيلسي الإنجليزي 2ـ2 في الجولة الرابعة، ثالث خسارة وتجمد رصيده عند 7 نقاط.

وتلقى فياريال خسارة سادسة في المسابقة، بسقوطه على أرضه أمام كوبنهاجن الدنماركي 2ـ3 في الوقت القاتل.

وسجل للفريق الإسباني كل من سانتي كوميسانا 47، والبديل الكندي تانيتولووا أولواشيي 56، ولكوبنهاجن محمد اليونسي 2، والبديلان التونسي إلياس العاشوري 48 وأندرياس كورنيليوس 90.

وهذا الفوز الثاني لكوبنهاجن الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط.