بيع لوحة «حرب النجوم» بـ4 ملايين دولار

بيعت لوحة فنية في مزاد، الخميس، كانت أول ما قدم سلسلة «حرب النجوم» إلى العالم قبل نحو 50 عامًا، وأعيد استخدامها لاحقًا في ملصق الفيلم الأيقوني، مقابل 3.875 مليون دولار.

اللوحة، المنفذة بالأكريليك وتقنية الإيربرش، رسمها المصمم الفني ومصمم ملصقات الأفلام توم جونج، وظهرت للمرة الأولى في إعلانات الصحف بتاريخ 13 مايو 1977، أي قبل أقل من أسبوعين من عرض الملحمة الفضائية التي ابتكرها جورج لوكاس. كما زينت بها اللوحات الإعلانية والإعلانات المجلات وبرامج دور السينما.

وقال تشارلز إبتينج، مدير قسم الثقافة الشعبية والمقتنيات التاريخية في دار هيريتدج للمزادات: «بالنسبة لمعظم الأمريكيين، كانت هذه أول مرة يلمحون فيها المجرة السحيقة جدًا».

واحتفظ منتج الفيلم جاري كورتز باللوحة الأصلية وعلقها على جدار مكتبه قبل أن يورثها لابنته. وبعد ذلك عرضتها عائلة كورتز للبيع في مقر هيريتدج في دالاس، حيث بدأت المزايدة من مليون دولار.

وسجل البيع أرقامًا قياسية باعتباره أعلى سعر لقطعة مرتبطة بسلسلة «حرب النجوم»، ولأي عمل فني لملصق فيلم على الإطلاق، وفقًا لإبتينج. وفاز بالمزاد مشترٍ قدم عرضه عبر الموقع الإلكتروني واختار عدم الكشف عن

هويته.