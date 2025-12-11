كوزمين: مواجهتنا جماهيرية.. ومنافسنا قوي

أكد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، صعوبة المواجهة أمام الجزائر الجمعة على ملعب البيت في دور الثمانية لبطولة كأس العرب، الجارية حاليًا في قطر.

وقال المدرب الروماني في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الخميس للحديث عن اللقاء: «نحن متحمسون لخوض المباراة التي ستكون جماهيرية من الدرجة الأولى وهذا ما يحفز اللاعبين على بذل قصارى جهدهم للخروج بالنتيجة المطلوبة»، مشددًا على أن اللعب أمام حشد جماهيري كبير لا يشكل ضغطًا على لاعبيه بقدر ما سيكون عاملًا إيجابيًا.

وأضاف أولاريو أن بلوغ دور الثمانية بكأس العرب خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن مباراة الجمعة تعد تحديًا كبيرًا في مشوار المنافسة بالبطولة، نظرًا لأنهم سيواجهون منتخبًا قويًا ومتمرسًا وهو حامل اللقب، وهذا ما يرفع درجة الاستعداد البدني والذهني وخوض المباراة بكامل التركيز.

وأوضح في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية «قنا» «يتعين علينا في مثل هذه المباريات المفصلية إيجاد التوازن داخل الملعب على صعيد الدفاع والهجوم، وأن تكون شخصية المنتخب حاضرة في جميع أوقات اللقاء».

وكشف مدرب منتخب الإمارات عن أن جميع اللاعبين في صفوف فريقه متحفزون لخوض المباراة ويدركون أهمية تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في هذه البطولة، منوهًا بأن التصاعد في أداء المنتخب يعد من الأشياء الإيجابية.