ساسي وسليتي يقودان «النسور» في المغرب

كشف سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس الأول لكرة القدم، الخميس، عن قائمة من 28 لاعبًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبل.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي: «اعتمدنا في تحديد القائمة على معايير موضوعية، أبرزها استدعاء اللاعبين الناشطين في البطولات الأوروبية، ثم اللاعبين المعتادين على أجواء المنتخب منذ أعوام، إضافة إلى اللاعبين المتألقين محليًا أو الذين برزوا خلال كأس العرب».

وأكد أن المقياس الأبرز هو مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا وقدرتهم على تقديم الإضافة المرجوة للمجموعة.

وإجابة عن سؤال عن مدى تأثير المشاركة المخيبة للآمال للمنتخب في كأس العرب 2025 والتي ودعتها تونس من الدور الأول، قال الطرابلسي: «لن يكون لها أي تأثير نفسي أو ذهني وأحسن دليل منتخب الجزائر، توج بلقب النسخة الماضية من كأس العرب ثم غادر كأس أمم إفريقيا من الدور الأول، لذلك كل بطولة مختلفة ولها خصوصياتها».

وشدد مدرب تونس على أن الهدف الأول للمنتخب هو تجاوز الدور الأول بنجاح وذلك عبر التركيز على الثلاث مباريات الأولى والتأهل إلى الدور الثاني.

وأضاف أن كل مدرب ومسؤول أو لاعب يخوض كأس أمم إفريقيا سيرغب بأن يكون في الأدوار النهائية للمسابقة.

ويدخل المنتخب التونسي معسكرًا تحضيريًا بداية من الجمعة حتى 19 ديسمبر بمدينة طبرقة في شمال تونس سيخوض خلاله مباراة تجريبية واحدة أمام منتخب بوتسوانا، 18 ديسمبر دون تغطية إعلامية أو حضور جماهيري، بعدها سيتوجه «نسور قرطاج» إلى الرباط في 19 ديسمبر.

وضمت قائمة نسور قرطاج في حراسة المرمى أيمن دحمان والبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي وصبري بن حسن.

وفي خط الدفاع ياسين مرياح ومنتصر الطالبي وديلان برون وآدم عروس ونادر الغندري ومحمد بن علي ويان فاليري وعلى العابدي ومرتضى بن وناس وعلي معلول، ويقود خط الوسط ثنائي الخبر فرجاني ساسي ونعيم سليتي وإلياس السخيري وحسام تقا وإسماعيل الغربي ومحمد الحاج محمود وحنبعل المجبري ومحمد على بن رمضان.

وفي المقدمة إلياس سعد وإلياس العاشوري وسيباستيان تونكتي وفراس شواط وحازم المستورى وسيف الدين الجزيري.