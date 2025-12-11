«أبشر طويق».. 4 آلاف مشارك وجوائز مليونية

انطلق أكبر هاكاثون في العالم «أبشر طويق»، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، الخميس، ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، بمشاركة أكثر من 4,000 سعودي وسعودية من مختلف أنحاء السعودية، ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويتيح الهاكاثون للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، تتضمّن «3» مقاعد في منتج «MVPLAB» برعاية البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، ويأتي الهاكاثون ضمن مبادرة «أبشر طويق» إحدى فعاليات مؤتمر أبشر 2025، المخصّصة لتمكين أكثر من 100,000 مستفيدٍ ومستفيدة في جميع مناطق السعودية، لبناء قدرات وطنية متميّزة تؤكد مكانة السعودية عالميًا في التقنيات الحديثة والتحول الرقمي.

ويأتي الهاكاثون، الذي ينظم بشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بأربعة مسارات متنوّعة وهي: الذكاء الاصطناعي والتنبؤ الأمني، والهوية الرقمية وتطبيقاتها الأمنية، وإنترنت الأشياء والتقنيات الميدانية، وابتكار وتطوير خدمات أبشر، التي تتيح للفرق المشاركة تطوير حلول تقنيّة مبتكرة، وسط أجواء تنافسيّة مليئة بروح العمل الجماعي بين الفرق في مكانٍ واحد، لمدة ثلاثة أيام متتالية بإشراف خبراء ومختصّين في العديد من المجالات التقنيّة.

يذكر أن المؤتمر ينظم خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، بالشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق، وبرعاية رئيسة من شركة عِلم، بمفهومٍ جديد ونهج مبتكر بعد مرور 10 أعوام على انطلاق ملتقى «أبشر»، وذلك إبرازًا لأحدث الابتكارات الوطنية الرقميّة، وتأكيدًا لريادة السعودية عالميًا في مختلف المجالات.