جيسوس يناقش التجريبيات مع الإدارة

يناقش البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مع الجهاز الإداري السبت إجراء مواجهة تجريبية أو اثنتين بعد تأجيل الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي عقب تأهل الأخضر إلى نصف نهائي كأس العرب الجارية في قطر، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر نفسه، عن أن جيسوس سيفتح مع الإدارة ملف المواجهات التجريبية بعد تمديد فترة التوقف حين العودة إلى التدريبات السبت عقب إجازة يومين بدأت مع انتهاء معسكر الفريق في أبوظبي الخميس.

وبعد تأجيل الجولة العاشرة التي كان يتأهب فيها النصر لمواجهة النجمة في 21 ديسمبر الجاري، ستكون مباراته الرسمية المقبلة أمام الزوراء العراقي ضمن دوري أبطال آسيا2 المقررة 24 من الشهر نفسه على الأول بارك في الرياض.

وكان النصر كسب نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة 4ـ2 في المباراة التجريبية الأربعاء، ضمن معسكره في أبوظبي الذي استمر نحو أسبوع.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري بالعلامة الكاملة «27 نقطة» مع إسدال الستار على منافسات الجولة التاسعة.