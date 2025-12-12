أبها يكسب العلا ويعزز صدارته

عزز فريق أبها الأول لكرة القدم، صدارته لجدول ترتيب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، عقب فوزه على العلا بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

فيما تجمد رصيد العلا في المركز الثاني بـ22 نقطة، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج مواجهتي الدرعية والعروبة اللذين تنتظرهما مواجهتان السبت والأحد أمام الجبلين والفيصلي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني تفوق أبها، إذ افتتح التسجيل عند الدقيقة «55 » بعدما حول خالد الرويلي، لاعب العلا، الكرة بالخطأ في مرماه عقب عرضية من حازم الزهراني، وأضاف الهولندي سيلا سو الهدف الثاني «60 » بعد تمريرة من مشعل المطيري.

ويحل أبها ضيفًا على جدة لحساب الجولة الـ12، المقررة 21 ديسمبر الجاري، في حين يلتقي العلا نظيره الجندل 20 ديسمبر.