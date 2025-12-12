جوائز Joy Awards.. سالم والعقيدي يتنافسان على «أفضل رياضي»

انطلقت مرحلة التصويت لجوائز Joy Awards 2026، الجمعة، بعد انتهاء مرحلة التسمية التي جذبت مشاركةً واسعةً من الجمهور، ومعها كشف موسم الرياض عن القائمة الكاملة للمرشحين في جميع الفئات.

وتضمُّ النسخة الحالية للجائزة مجموعةً من نجوم السينما، والدراما، والموسيقى، والرياضة، وصُنَّاع المحتوى العربي، وسيتم تكريمهم في حفلٍ ضخمٍ، يناير المقبل.

وفي فئة الرياضة، تضمُّ قائمة أفضل رياضي أربعة أسماءٍ، هم: سالم الدوسري، وصالح أبو الشامات، ونواف العقيدي، وياسين بونو، وجميعهم من نجوم كرة القدم. أمَّا فئة أفضل رياضيةٍ، فتشمل دنيا أبو طالب في التايكوندو، وفاليري ترزي في السباحة، وليلى القحطاني في كرة القدم، وهنية منهاس في التنس.

وفي فئة السينما، تتنافس أربعة أفلامٍ على جائزة الفيلم المفضَّل، هي: «الزرفة»، و«سيكو سيكو»، و«عرس النار»، و«هوبال»، بينما تشمل ترشيحات أفضل ممثلة سينمائية أربعة أسماءٍ بارزة، هن: آية سماحة عن فيلم «6 أيام»، ودنيا سمير غانم عن «روكي الغلابة»، وشجون عن «عرس النار ـ سلسلة وحوش»، وهنا الزاهد عن «ريستارت». أمَّا جائزة أفضل ممثل سينمائي، فتضم أحمد مالك عن «6 أيام»، وبشار الشطي عن «وحش حولي ـ سلسلة وحوش»، وماجد الكدواني عن «فيها إيه يعني»، ومحمد شايف عن «الزرفة».

وفي فئة المسلسلات، تشمل قائمة أفضل مسلسلٍ خليجي أربعة أعمالٍ، هي: «المرسى»، و«أمي»، و«شارع الأعشى»، و«صيف 99»، فيما تضمُّ فئة أفضل مسلسل مصري «إش إش» و«أشغال شقّة جدًّا»، و«عايشة الدور»، و«لام شمسية».

وتضمُّ ترشيحات أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات أربع نجماتٍ، هن: العنود سعود عن «أمي»، وإلهام علي عن «شارع الأعشى»، وأمينة خليل عن «لام شمسية»، وكاريس بشار عن «تحت سابع أرض».

وفي جائزة أفضل ممثلٍ عن فئة المسلسلات، يأتي عبد الرحمن بن نافع عن «شارع الأعشى»، وعبد المحسن النمر عن «المرسى»، ومعتصم النهار عن «نفس»، وهشام ماجد عن «أشغال شقّة جدًّا».

وفي فئة أفضل وجهٍ جديدٍ في المسلسلات، تشمل الترشيحات ترف العبيدي عن «أمي»، وروسيل إبراهيم عن «سلمى»، وعلي البيلي عن «لام شمسية»، ولمى عبد الوهاب عن «شارع الأعشى».

أمَّا فئة الإخراج، فيتنافس على جائزة أفضل مخرجٍ لمسلسلٍ كلٌّ من أحمد كاتيكسيز، وغيول سارالتن عن «شارع الأعشى»، وجودت مرجان، وسرحان شاهين عن «أمي»، وخالد دياب عن «أشغال شقّة جدًّا»، وكذلك رشا شربتجي عن «نسمات أيلول»، بينما تضمُّ فئة أفضل مخرج أفلامٍ أربعة أسماءٍ، هي: سارة وفيق عن فيلم «ريستارت»، وعبد الله ماجد عن «الزرفة»، وعمر المهندس عن «سيكو سيكو»، وعبد العزيز الشلاحي عن «هوبال».

وفي فئة الموسيقى، يتنافس على جائزة الأغنية المفضَّلة كلٌّ من أغنية «أعتذر وأجيك» لعايض، و«حسيني» لتووليت، و«صحَّاك الشوق» لفضل شاكر، و«دكتور» للشامي. وتشمل ترشيحات أفضل فنانةٍ موسيقيةٍ أسماءً بارزةً، هي: أصالة، وأنغام، وبيسان إسماعيل، ونانسي عجرم، فيما تضمُّ فئة أفضل فنانٍ موسيقي الشامي، وسلطان المرشد، وعايض، وفضل شاكر. في حين تشمل فئة أفضل وجهٍ جديدٍ في الموسيقى أربعة أسماءٍ، هي: حمزة، ولونا كرم، ومحمد فضل شاكر، ويزيد فهد.

وفي مجال المؤثِّرين، تضمُّ فئة أفضل مؤثِّرٍ أبو خليل «إبراهيم العمري»، وأسامة مروة، وعزيز بن محمد، ومجرم قيمز «ريان الأحمري»، بينما تشمل فئة أفضل مؤثِّرةٍ أربع مرشَّحاتٍ، هن: إسراء نبيل، وآياتي، ورتيل الشهري، وشيرين عمارة.

ومع اكتمال الإعلان عن جميع المرشحين في مختلف الفئات، يبدأ الجمهور مرحلة التصويت المفتوحة الآن، واختيار نجومهم وأعمالهم المفضَّلة عبر التطبيق الرسمي لـ لجوائز «Joy Awards 2026».